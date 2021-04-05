Президент Израиля пока не видит возможности для формирования коалиционного правительства

Президент Израиля Реувен Ривлин в понедельник заявил, что в настоящий момент не видит возможности для формирования правительства в стране, сообщает Times of Israel.

"В настоящий момент я не вижу пути к формированию коалиции", - сказал Ривлин.

В понедельник он проводит консультации с главами и представителями партий о том, какому кандидату следует поручить формирование правительства. Каждый глава прошедшей в парламент партии должен порекомендовать того или иного кандидата, а Ривлин в итоге сделает свой выбор. Пока он провел консультации не со всеми партиями.

По данным израильских СМИ, в ходе консультаций с членами партии "Ликуд", которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Ривлин спросил у присутствовавших на встрече членов партии, есть ли у них альтернативный кандидат, поскольку он может, принимая решения, учитывать этические факторы. Их ответ в сообщении не приводится.

Согласно финальным данным голосования на парламентских выборах 23 марта, партия "Ликуд", хотя и получила большинство мест в Кнессете - 30 мандатов, но в то же время по сравнению с мартовскими выборами 2020 года потеряла шесть мандатов и набрала наименьшее число мандатов по сравнению со всеми досрочными выборами 2019-2020 годов.

Четвертые досрочные выборы в парламент Израиля за последние два года состоялись во 23 марта. Явка на выборы составила 67,2%.

В понедельник в Иерусалиме проходят очередные слушания по антикоррупционным делам, в которых Нетаньяху фигурирует в качестве обвиняемого по нескольким статьям.