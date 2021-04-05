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СНГ 05.04.2021 14:03

Путин поздравляет Нгуен Суан Фука с избранием на пост президента Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего вьетнамского коллегу Нгуен Суан Фука с избранием на этот пост.

"Итоги голосования в Национальном собрании свидетельствуют о значительном авторитете, который Вы заслужили за годы работы на высоких государственных должностях", - отмечается в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Путин заметил, что российско-вьетнамские отношения основываются на давних традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

С апреля 2016 года Нгуен Суан Фук был премьер-министром Вьетнама.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЬЕТНАМ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]