Путин поздравляет Нгуен Суан Фука с избранием на пост президента Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего вьетнамского коллегу Нгуен Суан Фука с избранием на этот пост.

"Итоги голосования в Национальном собрании свидетельствуют о значительном авторитете, который Вы заслужили за годы работы на высоких государственных должностях", - отмечается в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Путин заметил, что российско-вьетнамские отношения основываются на давних традициях дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

С апреля 2016 года Нгуен Суан Фук был премьер-министром Вьетнама.