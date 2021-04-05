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Финансы 05.04.2021 12:41

Профильный парламентский комитет 8 апреля обсудит отчет Счетпалаты Азербайджана о деятельности в 2020г

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству планирует 8 апреля обсудить отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» источники в парламенте.

Коллегия Счетной палаты на заседании 1 апреля одобрила отчет о деятельности в 2020 году и приняла решение направить документ в парламент.

«Профильный парламентский комитет обсудит данный отчет на заседании 8 апреля. На заседании парламента отчет будет обсуждаться на следующей неделе», - сказал источник.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ПАРЛАМЕНТ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]