Профильный парламентский комитет 8 апреля обсудит отчет Счетпалаты Азербайджана о деятельности в 2020г

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству планирует 8 апреля обсудить отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» источники в парламенте.

Коллегия Счетной палаты на заседании 1 апреля одобрила отчет о деятельности в 2020 году и приняла решение направить документ в парламент.

«Профильный парламентский комитет обсудит данный отчет на заседании 8 апреля. На заседании парламента отчет будет обсуждаться на следующей неделе», - сказал источник.

Р.Ахмедов