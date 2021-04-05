Профильный парламентский комитет 8 апреля обсудит отчет Счетпалаты Азербайджана о деятельности в 2020г

Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству планирует 8 апреля обсудить отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» источники в парламенте.
Коллегия Счетной палаты на заседании 1 апреля одобрила отчет о деятельности в 2020 году и приняла решение направить документ в парламент.
«Профильный парламентский комитет обсудит данный отчет на заседании 8 апреля. На заседании парламента отчет будет обсуждаться на следующей неделе», - сказал источник.
Р.Ахмедов
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