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Финансы 05.04.2021 12:58

PASHA Bank не исключает расширение региональной филиальной сети в 2021-2023гг

Азербайджанский «PASHA Bank» может увеличить число филиалов в регионах на фоне расширения кредитования сферы малого и среднего бизнеса (МСП), заявил председатель правления банка Талех Кязымов.

«Так как кредитование МСП является нашим основным направлением для развития в предстоящиетри года, а также учитывая развитие МСП в регионах, мы не исключаем появление новых бизнес-центров PASHA Bank в регионах страны. Конкретные решения пока не приняты, но в зависимости от необходимости мы можем расширить нашу филиальную сеть», - сказал Кязымов в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Азербайджан».

В настоящее время банк представлен в Баку головным офисом, 6 отделениями и пунктом обмена валюты. Кроме того у PASHA Bank три региональных филиала – в Гяндже, Загатале и Губе.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо – Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]