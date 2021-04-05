PASHA Bank не исключает расширение региональной филиальной сети в 2021-2023гг

Азербайджанский «PASHA Bank» может увеличить число филиалов в регионах на фоне расширения кредитования сферы малого и среднего бизнеса (МСП), заявил председатель правления банка Талех Кязымов.
«Так как кредитование МСП является нашим основным направлением для развития в предстоящиетри года, а также учитывая развитие МСП в регионах, мы не исключаем появление новых бизнес-центров PASHA Bank в регионах страны. Конкретные решения пока не приняты, но в зависимости от необходимости мы можем расширить нашу филиальную сеть», - сказал Кязымов в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакс-Азербайджан».
В настоящее время банк представлен в Баку головным офисом, 6 отделениями и пунктом обмена валюты. Кроме того у PASHA Bank три региональных филиала – в Гяндже, Загатале и Губе.
ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо – Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.
А.Мамедов
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