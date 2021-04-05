Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9997 RUR   0.0223 GBR   2.3514 TRY   0.2073

Цена на нефть

02.04 $/bbl   WTI 61.45 - Brent 64.86 -

Погода в Баку

  ночь день

АПК 05.04.2021 12:45

Агросервис направит на диагностику зерноуборочных комбайнов свыше 261 тыс. манатов

ОАО «Агросервис» направит на диагностику зерноуборочных комбайнов более 261 тыс. манатов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Aqronaft», которая стала победителем соответствующего тендера, подписан контракт.

Контракт предусматривает проведение диагностики и ремонт электрической системы зерноуборочных комбайнов и техническую диагностику другой техники. Сумма контракта - 261,391 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2020 года подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг". Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".

В рамках изменений, общество больше не занимается выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности переданы Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).

«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГРОСЕРВИС, КОМБАЙНЫ, ДИАГНОСТИКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]