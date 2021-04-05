Агросервис направит на диагностику зерноуборочных комбайнов свыше 261 тыс. манатов

ОАО «Агросервис» направит на диагностику зерноуборочных комбайнов более 261 тыс. манатов.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Aqronaft», которая стала победителем соответствующего тендера, подписан контракт.
Контракт предусматривает проведение диагностики и ремонт электрической системы зерноуборочных комбайнов и техническую диагностику другой техники. Сумма контракта - 261,391 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2020 года подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг". Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".
В рамках изменений, общество больше не занимается выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности переданы Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).
«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Израиль работают над проектами 20 межправительственных документов - Байрамов
Президент Алиев назначил нового главу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»
Азербайджан и Турция приступают к совместным учениям войск связи
Число заражений COVID-19 в мире превысило 131 млн, число жертв - 2,85 млн - университет Хопкинса
В Китае за сутки был зафиксирован рекордный за два месяца рост числа инфицированных COVID-19 - Госкомздрав КНР
Число заражений COVID-19 в мире на утро воскресенья превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Во Франции приступают к производству на своей территории вакцины Pfizer
Пашинян подаст в отставку с поста премьера Армении в конце апреля - глава правящей фракции
Путин поздравляет Нгуен Суан Фука с избранием на пост президента Вьетнама
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам