В Турции задержали 10 экс-адмиралов, предупредивших об опасности пересмотра конвенции Монтрё

Власти Турции задержали 10 бывших военных после того, как 104 адмирала в отставке предупредили об опасностях пересмотра конвенции Монтрё о статусе проливов Босфора и Дарданеллы в связи со строительством канала "Стамбул", сообщает издание Daily Sabah.
Их письмо в Анкаре посчитали попыткой вмешаться в работу демократически избранного правительства. Столичная прокуратура пояснила, что 10 отставных адмиралов задержали, чтобы предотвратить уничтожение улик и определить других подозреваемых, задействованных в инциденте. Еще четверых подозреваемых не стали задерживать, приняв во внимание их преклонный возраст.
В числе задержанных оказался Джем Гюрдениз - один из основателей новой турецкой морской доктрины "Голубая родина". Согласно этой доктрине, у Турции есть права на существенные морские территории, включая акватории некоторых греческих островов.
Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.
Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.
Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.
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