Азербайджан и Израиль работают над проектами 20 межправительственных документов - Байрамов

Азербайджан и Израиль ведут работу над подготовкой 20 межправительственных документов для расширения двустороннего сотрудничества, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Партнерство между Азербайджаном и Израилем является прочным, всеобъемлющим и многоплановым. Мы удовлетворены уровнем развития отношений между нашими странами. Для развития нашего сотрудничества мы уже подписали более 10 соглашений, проекты еще 20 документов находятся на рассмотрении. Документы составляют хорошую основу для развития наших отношений», - сказал Байрамов в интервью израильскому изданию «Israel Hayom».

По его словам, компании из Израиля могут принять участия в проектах по восстановлению Карабаха.

«После восстановления нашей территориальной целостности мы вступили в послевоенную эпоху. Сейчас первоочередными задачами являются восстановление освобожденных территорий и возвращение вынужденных переселенцев на родину. Мы приветствуем участие дружественных стран и партнеров в процессе восстановления. Конечно, израильские компании тоже могут присоединиться к этому процессу. Объем работы огромен. Он включает разминирование, строительство инфраструктуры и создание умных городов и деревень", - добавил глава МИД.

Р.Ахмедов