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Финансы 05.04.2021 13:27

PASHA Bank увеличил в 2020г кредитование сектора торговли и услуг на 37%

Азербайджанский PASHA Bank увеличил в 2020 году портфель по кредитованию сферы торговли и услуг на 37,4% - до 1 млрд 221,601 млн манатов, заявил главный финансовый администратор банка, член правления Бахруз Нагиев.

«По итогам 2020 года кредитование сферы торговли и услуг достигло 1 млрд 221,601 млн манатов, что составило 46% от общего кредитного портфеля банка. За год портфель кредитования данной сферы вырос на 37,4%», - сказал Нагиев в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам 2018-2020 годов.

Кроме этого, в структуре кредитного портфеля банка по итогам 2020 года 340,344 млн манатов или 13% пришлось на сферу производства, 262,752 млн манатов (10%) - на строительство, 241,685 млн манатов (9%) - на физлица, оставшаяся часть - на другие сферы.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо – Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]