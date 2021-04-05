PASHA Bank увеличил в 2020г кредитование сектора торговли и услуг на 37%

Азербайджанский PASHA Bank увеличил в 2020 году портфель по кредитованию сферы торговли и услуг на 37,4% - до 1 млрд 221,601 млн манатов, заявил главный финансовый администратор банка, член правления Бахруз Нагиев.

«По итогам 2020 года кредитование сферы торговли и услуг достигло 1 млрд 221,601 млн манатов, что составило 46% от общего кредитного портфеля банка. За год портфель кредитования данной сферы вырос на 37,4%», - сказал Нагиев в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам 2018-2020 годов.

Кроме этого, в структуре кредитного портфеля банка по итогам 2020 года 340,344 млн манатов или 13% пришлось на сферу производства, 262,752 млн манатов (10%) - на строительство, 241,685 млн манатов (9%) - на физлица, оставшаяся часть - на другие сферы.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и входит в тройку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО "Ador" (28,18%), а также одно физическое лицо – Ариф Пашаев (15%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов