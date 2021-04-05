Транзит российского газа через Азербайджан составит до 150 млн куб. м - SOCAR

Общий объем транзита российского газа в Грузию через территорию Азербайджана по краткосрочному контракту между компанией SOCAR и ООО «Газэкспорт» составит до 150 млн кубометров.
«В марте был заключен контракт с российской стороной о транзите российского газа в Грузию сроком на один месяц. Соглашение предусматривает транзит российского газа в Грузию в объеме до 150 млн кубометров», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ибрагим Ахмедов.
Ранее "Газпром экспорт" сообщил, что с компанией SOCAR 16 марта был подписан краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана в Грузию для последующей его поставки потребителям в Армении. «Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению). После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», - следует из сообщения Газпром экспорта".
В 2020 году "Газпром" поставил в Армению 2,209 млрд куб. м газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% - до 310 млн кубометров.
Н.Аббасова
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