Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9997 RUR   0.0223 GBR   2.3514 TRY   0.2073

Цена на нефть

02.04 $/bbl   WTI 61.45 - Brent 64.86 -

Погода в Баку

  ночь день

05.04.2021 14:00

Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank

Ищете кредит на выгодных условиях? У нас для вас хорошие новости. Yelo Bank объявляет специальную весеннюю кампанию и предлагает кредиты на особых условиях.

В рамках кампании которая продлится до конца апреля мы предлагаем кредиты всем от 14.9%. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манат.

Для экономии времени кредит можно заказать через наш сайт, мобильное приложение, а также, посредством наших каналов в социальных сетях.

Для заказа кредита онлайн - http://bit.ly/her-kese-kredit

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram и мы ответим!

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]