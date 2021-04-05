Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank

Ищете кредит на выгодных условиях? У нас для вас хорошие новости. Yelo Bank объявляет специальную весеннюю кампанию и предлагает кредиты на особых условиях.

В рамках кампании которая продлится до конца апреля мы предлагаем кредиты всем от 14.9%. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манат.

Для экономии времени кредит можно заказать через наш сайт, мобильное приложение, а также, посредством наших каналов в социальных сетях.

Для заказа кредита онлайн - http://bit.ly/her-kese-kredit

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook и Instagram и мы ответим!

Yelo Bank – Яркий банкинг!