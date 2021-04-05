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Регион 05.04.2021 14:07

Пашинян подаст в отставку с поста премьера Армении в конце апреля - глава правящей фракции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, заявила руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Конкретный день (отставки - ИФ) пока не определен, но это будет в конце апреля", - сказала Макунц журналистам в понедельник.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ОТСТАВКА, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]