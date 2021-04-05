Пашинян подаст в отставку с поста премьера Армении в конце апреля - глава правящей фракции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку в конце апреля, заявила руководитель правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"Конкретный день (отставки - ИФ) пока не определен, но это будет в конце апреля", - сказала Макунц журналистам в понедельник.