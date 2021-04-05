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Финансы 05.04.2021 18:36

SoftBank планирует инвестировать $1,2 млрд в разработчика генетических тестов Invitae

Японская SoftBank Group Corp. намерена инвестировать примерно $1,2 млрд в американского разработчика генетических тестов Invitae Corp., сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, компании могут объявить о своих планах в понедельник.

Средства, которые будут привлечены за счет конвертируемых облигаций, должны позволить Invitae расширить использование ее технологий. Изначальная цена конвертации составит $43,18 за акцию с премией в 20% к средней цене за пятидневный период, завершившийся 1 апреля.

Акции Invitae за последние 12 месяцев подорожали втрое. По итогам закрытия торгов в четверг, 1 апреля, их цена составляла $39,19, рыночная стоимость компании - около $7,7 млрд.

Softbank, которая ранее инвестировала в технологические стартапы через свой фонд Vision Fund, в последнее время больше интересуется публичными компаниями. В феврале японская компания объявила, что вложит $900 млн в Pacific Biosciences of California Inc., специализирующуюся на системах секвенирования ДНК нового поколения.

В январе Pacific Biosciences и Invitae сообщили о начале разработки совместной платформы полногеномного секвенирования.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]