SoftBank планирует инвестировать $1,2 млрд в разработчика генетических тестов Invitae

Японская SoftBank Group Corp. намерена инвестировать примерно $1,2 млрд в американского разработчика генетических тестов Invitae Corp., сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, компании могут объявить о своих планах в понедельник.

Средства, которые будут привлечены за счет конвертируемых облигаций, должны позволить Invitae расширить использование ее технологий. Изначальная цена конвертации составит $43,18 за акцию с премией в 20% к средней цене за пятидневный период, завершившийся 1 апреля.

Акции Invitae за последние 12 месяцев подорожали втрое. По итогам закрытия торгов в четверг, 1 апреля, их цена составляла $39,19, рыночная стоимость компании - около $7,7 млрд.

Softbank, которая ранее инвестировала в технологические стартапы через свой фонд Vision Fund, в последнее время больше интересуется публичными компаниями. В феврале японская компания объявила, что вложит $900 млн в Pacific Biosciences of California Inc., специализирующуюся на системах секвенирования ДНК нового поколения.

В январе Pacific Biosciences и Invitae сообщили о начале разработки совместной платформы полногеномного секвенирования.