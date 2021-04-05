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Дальнее зарубежье 05.04.2021 17:04

Минздрав ФРГ планирует привить от COVID-19 к началу мая 20% населения

К началу мая в ФРГ от коронавируса будет привито 20% населения, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан.

"К началу мая может быть привито около 20% граждан", - сказал Шпан в понедельник в ходе посещения центра вакцинации в Берлине, его цитирует телеканал N-tv.

Шпан поблагодарил персонал центра и водителей такси за работу - в Берлине в "первую волну" вакцинации попали пенсионеры, они получают приглашение на прививку, в случае согласия в центр вакцинации их отвозят на такси и сопровождают в центре, затем отвозят обратно. Для пенсионеров, получивших приглашение, это бесплатно.

По данным института Роберта Коха на понедельник, за прошедшую неделю число заразившихся коронавирусом составило 106 тыс. 418 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 2 млн 893 тыс. 883 случая заболевания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]