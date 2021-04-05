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СНГ 05.04.2021 17:42

В НАТО назвали Украину одним из самых ценных партнеров Альянса

Североатлантический альянс считает Украину одним из шести самых ценных своих партнеров, говорится в сообщении Сухопутного командования союзников НАТО, обнародованном в понедельник на фоне военной эскалации на украинско-российской границе.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер", - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter.

В сообщении отмечается, что Украина стала первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования Альянса.

Это сообщение является первой записью в официальном Twitter-аккаунте Сухопутного командования союзников НАТО, которая была опубликована на украинском языке.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]