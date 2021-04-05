В НАТО назвали Украину одним из самых ценных партнеров Альянса

Североатлантический альянс считает Украину одним из шести самых ценных своих партнеров, говорится в сообщении Сухопутного командования союзников НАТО, обнародованном в понедельник на фоне военной эскалации на украинско-российской границе.

"Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер", - говорится в сообщении, обнародованном в Twitter.

В сообщении отмечается, что Украина стала первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования Альянса.

Это сообщение является первой записью в официальном Twitter-аккаунте Сухопутного командования союзников НАТО, которая была опубликована на украинском языке.