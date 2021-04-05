В Иране считают не видят ничего особенного в предстоящем заседании комиссии по СВПД

В Тегеране не считают особенным предстоящее 6 апреля в Вене очное заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

"Завтрашняя встреча в Вене ничем не отличается от предыдущих. Это всего лишь регулярное заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - заявил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, которого цитируют иранские СМИ.

"Посмотрим завтра, сможет ли группа посредников "4+1" (РФ, Китай, Великобритания, Франция, а также Германия - ИФ) удовлетворить интересы Ирана или нет", - подчеркнул иранский дипломат.

В свою очередь, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что предстоящее заседание станет поворотным. "Будем надеяться, что это станет поворотным моментом в "иранской саге", знаменующим начало движения к снятию санкций США и возвращению Ирана к полному соблюдению своих ядерных обязательств", - написал высокопоставленный российский дипломат в понедельник в своем микроблоге в Твиттере.

Заседанию комиссии 6 апреля предшествовали консультации стран-участниц СВПД в формате видеоконференции в минувшую пятницу.

Европейская внешнеполитическая служба объявила, что консультации были посвящены перспективам возможного возвращения в СВПД США и обеспечению полного и эффективного выполнения сделки всеми сторонами.

США вышли из СВПД и восстановили антииранские санкции в мае 2018 года. Ровно через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД.

Новый президент США Джо Байден объявил о готовности вернуться в сделку после того, как Иран возобновит в полном объеме выполнение ее положений. Иран в ответ заявил, что сделает это только после того, как США отменят все антииранские санкции.

По итогам пятничных консультаций было объявлено о том, что в Вене 6 апреля будет находиться и делегация США, но непосредственно в заседании комиссии участвовать не будет.

Эксперты не исключили возможности опосредованных контактов между представителями США и Ирана с целью поиска компромиссного решения, которое позволило бы сохранить иранскую ядерную сделку.

В сообщении МИД РФ по итогам консультаций говорилось, что "российская сторона твердо исходит из безальтернативности СВПД и настойчиво призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения "ядерной сделки" в изначально установленные рамки".