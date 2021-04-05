В Тбилиси готовы потратить до $10,5 млн на закупку 300 микроавтобусов

ООО "Тбилисская транспортная компания", созданное при муниципалитете грузинской столицы, в понедельник объявило тендер на поставку 300 работающих на дизеле новых микроавтобусов, за которые предприятие готово заплатить до 35,9 млн лари ($10,5 млн по текущему курсу).

Согласно опубликованным условиям тендера, компания-производитель должна иметь не менее 30 лет опыта в производстве автобусов, а ее годовой оборот за последние три года должен составлять как минимум $10 млн.

Микроавтобусы должны быть рассчитаны на перевозку не менее 17 пассажиров каждый. Двигатель должен иметь мощность не менее 130 лошадиных сил и соответствовать стандарту "евро 5".

Прием заявок на участие в тендере начнется 29 апреля и закончится 5 мая 2021 года.

Это второй по счету тендер, объявленный "Тбилисской транспортной компанией" в рамках программы 100%-ного обновления парка функционирующих в настоящее время в городе около 2 тыс. маршруток, абсолютное большинство которых исчерпали свой технический ресурс и сильно загрязняют воздух выхлопными газами.

По итогам первого тендера, победителем которого была признана компания GT Motors Ltd., являющаяся "дочкой" зарегистрированной в Грузии GT Group, в 2020 году в Тбилиси было поставлено 300 новых микроавтобусов Ford Transit за $10 млн.

"Тбилисская транспортная компания" управляет всем общественным транспортом в столице Грузии, включая метро.

Официальный курс на 5 апреля - 3,4343 лари/$1.