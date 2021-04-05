Глава Минздрава Франции предупреждает о приближении к пиковым показателям COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что ситуация в стране приближается к пиковым показателям, зафиксированным в прошлом году - в ходе первой волны пандемии коронавируса COVID-19.
"В реанимации у нас сейчас 5,4 тыс. пациентов. Возможно, что мы приближаемся к показателям пика, наблюдавшимся еще в первую волну", - сказал Веран в эфире телеканала LCI.
По его словам, снижения показателя госпитализации ожидать до конца апреля не следует.
Он отметил, что каждый день, в среднем, у около 40 тыс. французов диагностируют коронавирус.
На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19 по всей стране. В частности, жители страны должны ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.
С 5 апреля, как минимум, на три недели закрылись школы. Студентам разрешено при желании посещать занятия очно раз в неделю.
Путин и Пашинян обсудят ход реализации трехстороннего заявления по Карабаху
Президент Алиев поручил рассмотреть необходимость строительства водохранилищ в Карабахе
Азербайджан и Израиль работают над проектами 20 межправительственных документов - Байрамов
Украина намерена привлечь Катар к разведке и добыче газа, ждет поставок СПГ
Китай и США обеспечили рекордный прирост возобновляемых энергомощностей в мире в 2020г
Аэропорты Узбекистана с 15 апреля снижают сборы и тарифы на 27%
Россиянин, обвиняемый в ОАЭ в организации эротической фотосессии, может получить от полугода тюрьмы
Greenpeace упрекает ЕЦБ за поддержку его политикой главных загрязнителей окружающей среды
В Азербайджане антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19 с начала 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам