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Дальнее зарубежье 05.04.2021 21:11

Глава Минздрава Франции предупреждает о приближении к пиковым показателям COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что ситуация в стране приближается к пиковым показателям, зафиксированным в прошлом году - в ходе первой волны пандемии коронавируса COVID-19.

"В реанимации у нас сейчас 5,4 тыс. пациентов. Возможно, что мы приближаемся к показателям пика, наблюдавшимся еще в первую волну", - сказал Веран в эфире телеканала LCI.

По его словам, снижения показателя госпитализации ожидать до конца апреля не следует.

Он отметил, что каждый день, в среднем, у около 40 тыс. французов диагностируют коронавирус.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19 по всей стране. В частности, жители страны должны ограничить контакты с родственниками, а также перейти на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля, как минимум, на три недели закрылись школы. Студентам разрешено при желании посещать занятия очно раз в неделю.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]