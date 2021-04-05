В Иране зарегистрировали максимальное число новых заражений COVID-19 в сутки за четыре месяца

В Иране в понедельник зарегистрировали 13 890 новых заражений коронавирусом, это максимальное суточное число новых случаев COVID-19 за последние четыре месяца, сообщает агентство IRNA.
Число летальных исходов среди зараженных коронавирусом увеличилось на 172. Более двух тысяч человек госпитализировали.
В последнее время темп распространения коронавируса в стране растет. Особенно много случаев заражения выявляют в Тегеране, где продолжают работать только самые необходимые службы.
Первые 700 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в рамках инициативы COVAX уже были отправлены в Тегеран из Амстердама. В стране также с 9 февраля идет вакцинация российским препаратом "Спутник V". По меньшей мере одну прививку в стране сделали 250 тыс. человек.
Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 1,9 млн человек, более 63 тыс. умерли.
Путин и Пашинян обсудят ход реализации трехстороннего заявления по Карабаху
Президент Алиев поручил рассмотреть необходимость строительства водохранилищ в Карабахе
Азербайджан и Израиль работают над проектами 20 межправительственных документов - Байрамов
Нефть дешевеет более чем на 3%, Brent на уровне $62,77 за баррель
В Тбилиси готовы потратить до $10,5 млн на закупку 300 микроавтобусов
SoftBank планирует инвестировать $1,2 млрд в разработчика генетических тестов Invitae
Россиянин, обвиняемый в ОАЭ в организации эротической фотосессии, может получить от полугода тюрьмы
Greenpeace упрекает ЕЦБ за поддержку его политикой главных загрязнителей окружающей среды
В Азербайджане антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19 с начала 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам