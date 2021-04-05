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Бизнес и законодательство 05.04.2021 17:11

На севере Азербайджана запустят завод по переработке фундука

Компания «Aznuts» в ближайшее время запустит новый завод по переработке фундука в городе Худат Хачмазского района Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Производственная мощность нового предприятия составит 1,5 тыс. тонн фундука. Инвестиции в проект составляют 2,7 млн манатов ($1,58 млн)», - сказали в министерстве.

На реализацию проекта Фонда развития предпринимательства выдал льготный кредит на сумму 2 млн манатов, а министерство экономики - документ поощрения инвестиций.

На предприятии будет создано 30 новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФУНДУК, ЗАВОД, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]