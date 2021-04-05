На севере Азербайджана запустят завод по переработке фундука

Компания «Aznuts» в ближайшее время запустит новый завод по переработке фундука в городе Худат Хачмазского района Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Производственная мощность нового предприятия составит 1,5 тыс. тонн фундука. Инвестиции в проект составляют 2,7 млн манатов ($1,58 млн)», - сказали в министерстве.

На реализацию проекта Фонда развития предпринимательства выдал льготный кредит на сумму 2 млн манатов, а министерство экономики - документ поощрения инвестиций.

На предприятии будет создано 30 новых рабочих мест.

Б.Рустамбеков