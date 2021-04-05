Валовой внешний долг Украины в 2020г вырос на 3,3%

Валовой внешний долг Украины на конец 2020 года составил $125,7 млрд, увеличившись за год на $4 млрд, или на 3,3%.

Как сообщил Национальный банк страны, за четвертый квартал долг вырос на $3,5 млрд, том числе госсектора - на $3 млрд.

Объем долга на конец прошлого года достиг 81,2% ВВП против 78,6% ВВП на конец 2019 года.

По данным НБУ, внешний долг госсектора увеличился за год на $2,9 млрд - до $54,7 млрд (35,3% ВВП), а внешние обязательства частного сектора - на $1,1 млрд, до $71 млрд (45,9% ВВП).

Внешний долг НБУ сократился на $0,4 млрд в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by ($0,7 млрд) и на 31 декабря 2020 года составлял $6,9 млрд. В то же время изменение курса SDR обусловило рост внешних обязательств центрального банка на $0,3 млрд.

Объем внешних обязательств банков уменьшился на $1,1 млрд - до $3,7 млрд благодаря чистому погашению обязательств по еврооблигациям на $0,9 млрд, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на $0,1 млрд и снижению задолженности по межбанковским кредитам на $0,1 млрд.

Внешний долг других секторов экономики сократился на $0,4 млрд - до $54,2 млрд за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на $2,2 млрд в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на $1,4 млрд и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на $0,4 млрд. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на $0,6 млрд.

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, возрос за год на $2,6 млрд - до $13,2 млрд.

Объем просроченной задолженности реального сектора по кредитам без гарантий (в том числе от прямых инвесторов) увеличился на $1 млрд - до $23,4 млрд, а доля Кипра в ней - с 59,3% до 59,6%.

Нацбанк уточняет, что Кипр на конец 2020 года оставался основным кредитором частного сектора (кредиты без гарантий, с учетом межфирменного долга) - 47,1% общего объема, однако его доля за год сократилась на 2,1 процентного пункта (п.п.). Доля Великобритании увеличилась на 0,1 п.п. - до 13%, Люксембурга - с 2,8% до 3,2%, а доля Виргинских Британских островов уменьшилась с 3,3% до 2,9%, Нидерландов - с 5,7% до 5,6%.

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2020 остается доллар США - 61,6% общего объема внешнего долга, однако его доля сократилась за год на 5,1 п.п. В то же время возросла доля заимствований в евро - с 16,8% до 23,7%. Удельный вес обязательств в SDR перед МВФ возрос с 9,3% до 10,2%.

При этом снизилась доля внешней задолженности в гривне - на 1,7 п.п., до 3,2% и российских рублях - на 0.9 п. п., до 0,7%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за год увеличился всего на $0,15 млрд - до $48,5 млрд, в том числе долг сектора общего государственного управления составил $4,7 млрд, центрального банка - $0,9 млрд, банковского сектора - $2,6 млрд, реального сектора (включая межфирменный долг) - $40,3 млрд (рост задолженности по торговым кредитам на $1,8 млрд был компенсирован сокращением выплат по кредитам и еврооблигациям на $1.6 млрд).