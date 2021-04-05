Издательство Tribune получило более выгодное предложение о покупке его акций по сравнению с офертой от Alden

Председатель совета директоров американской гостиничной сети Choice Hotels International Inc. Стюарт Байнум и швейцарский миллиардер-филантроп Хансйорг Висс сделали предложение о покупке издательства Tribune Publishing Co., одного из крупнейших в США, которое оно может предпочесть сделке с хедж-фондом Alden Global Capital LLC, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, специальный комитет совета директоров Tribune решил, что заявка на приобретение издательства примерно за $680 млн, или $18,50 за акцию, поданная Байнумом и Виссом в конце прошлой недели, вполне вероятно, приведет к выработке соглашения, которое будет считаться более выгодным по сравнению со сделкой, заключенной с Alden.
Это означает, что Alden, скорее всего, придется улучшить свое предложение, если Нью-Йоркский хедж-фонд не хочет упустить сделку, отмечает WSJ.
Alden, крупнейший акционер Tribune с долей 31,6%, в феврале заключил предварительное соглашение о покупке оставшихся акций компании по цене $17,25 за бумагу. Сделка, которая оценивает Tribune примерно в $635 млн, требует одобрения двух третей других акционеров, а также регулирующих органов.
В 2019 году Alden приобрел 11,5 млн акций Tribune за $145,4 млн, или примерно $12,64 за акцию.
Tribune Publishing владеет изданиями Chicago Tribune, Baltimore Sun, New York Daily News и целым рядом других. С начала текущего года капитализация компании выросла более чем на 30%.
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