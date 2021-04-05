Инфляция в Турции в марте ускорилась до максимума за 20 месяцев

Инфляция в Турции в марте на фоне ослабления курса нацвалюты ускорилась до максимума за двадцать месяцев - с июля 2019 года.
Согласно официальным данным, потребительские цены (индекс CPI) выросли на 16,19% по сравнению с мартом прошлого года. В феврале подъем составлял 15,61%.
Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию в прошлом месяце на уровне 16,11%, сообщает Trading Economics.
Наиболее значительное давление на инфляцию оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+17,44%), транспортные услуги (+24,85%), стоимость жилья и коммунальных услуг (+12,17%). Одежда и обувь подорожали на 7,43%, гостиницы, кафе и рестораны - на 15,39%.
Повышение потребительских цен в Турции в марте по сравнению с предыдущим месяцем составило 1,08%, что практически совпало с ожиданиями экспертов. В феврале показатель вырос на 0,91%.
Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце подскочили на 31,2% в годовом выражении и выросли на 4,13% в помесячном. В феврале их подъем составлял соответственно 27,09% и 1,22%.
Путин и Пашинян обсудят ход реализации трехстороннего заявления по Карабаху
Президент Алиев поручил рассмотреть необходимость строительства водохранилищ в Карабахе
Азербайджан и Израиль работают над проектами 20 межправительственных документов - Байрамов
Нефть дешевеет более чем на 3%, Brent на уровне $62,77 за баррель
В Тбилиси готовы потратить до $10,5 млн на закупку 300 микроавтобусов
SoftBank планирует инвестировать $1,2 млрд в разработчика генетических тестов Invitae
Россиянин, обвиняемый в ОАЭ в организации эротической фотосессии, может получить от полугода тюрьмы
Greenpeace упрекает ЕЦБ за поддержку его политикой главных загрязнителей окружающей среды
В Азербайджане антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19 с начала 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Весенние кредиты от 14.9% от Yelo Bank
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам