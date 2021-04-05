Инфляция в Турции в марте ускорилась до максимума за 20 месяцев

Инфляция в Турции в марте на фоне ослабления курса нацвалюты ускорилась до максимума за двадцать месяцев - с июля 2019 года.

Согласно официальным данным, потребительские цены (индекс CPI) выросли на 16,19% по сравнению с мартом прошлого года. В феврале подъем составлял 15,61%.

Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию в прошлом месяце на уровне 16,11%, сообщает Trading Economics.

Наиболее значительное давление на инфляцию оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+17,44%), транспортные услуги (+24,85%), стоимость жилья и коммунальных услуг (+12,17%). Одежда и обувь подорожали на 7,43%, гостиницы, кафе и рестораны - на 15,39%.

Повышение потребительских цен в Турции в марте по сравнению с предыдущим месяцем составило 1,08%, что практически совпало с ожиданиями экспертов. В феврале показатель вырос на 0,91%.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце подскочили на 31,2% в годовом выражении и выросли на 4,13% в помесячном. В феврале их подъем составлял соответственно 27,09% и 1,22%.