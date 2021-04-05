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Регион 05.04.2021 18:25

Познер намерен в будущем приехать в Грузию

Телеведущий Владимир Познер заявил, что несмотря на случившееся в Тбилиси в канун его дня рождения, он намерен ещё вернуться в Грузию.

"Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию - это безусловно. Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания", - говорится в реплике Познера на его сайте.

По его мнению, случившееся с ним и его друзьями в Тбилиси связано с политическим противостоянием в республике. "Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода - не знаю, как это назвать - шабаш, что ли. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами - видимо, куриных яиц у них достаточно, - барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее", - написал он.

Прилетевший в Тбилиси 30 марта вместе с друзьями Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии. В Москве осудили агрессивные действия националистов в связи с приездом в Тбилиси российского телеведущего.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ГРУЗИЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]