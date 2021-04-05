Россиянин, обвиняемый в ОАЭ в организации эротической фотосессии, может получить от полугода тюрьмы

Гражданину России, который обвиняется в ОАЭ в организации неприличной фотосессии, грозит от полугода тюрьмы, сообщил вице-консул России в Дубае Иван Губанов.

"Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия (по сообщениям СМИ, идет речь об эротической фотосессии - ИФ"), - сказал дипломат "Интерфаксу" в понедельник.

Как ранее сообщалось, вместе с гражданином РФ были задержаны 11 девушек, имеющих гражданство Украины.

По словам Губанова, россиянину будет оказана вся необходимая консульская поддержка в соответствии с законодательством РФ.

"Если говорить о перспективах, то, исходя из правоприменительной практики в Арабских Эмиратах, правонарушения, при которых существует какой-то сексуальный подтекст, расследуют более тщательно", - отметил вице-консул.

Он отметил, что дальнейшая судьба россиянина "будет зависеть от работы местных правоохранительных органов, суда и прокуратуры". "Что касается сроков, то мы рассуждаем исключительно умозрительно. Но если сочтут, что речь просто о нарушении общественной морали, то это может быть полгода заключения, и этим ограничится", - сказал Губанов. Однако срок может быть и больше, в случае, если суд решит квалифицировать действия россиянина как более тяжкое правонарушение.