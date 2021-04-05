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Это интересно 05.04.2021 19:15

Россиянин, обвиняемый в ОАЭ в организации эротической фотосессии, может получить от полугода тюрьмы

Гражданину России, который обвиняется в ОАЭ в организации неприличной фотосессии, грозит от полугода тюрьмы, сообщил вице-консул России в Дубае Иван Губанов.

"Российских гражданок среди задержанных девушек нет, задержан только один российский гражданин по подозрению в том, что он был организатором этого мероприятия (по сообщениям СМИ, идет речь об эротической фотосессии - ИФ"), - сказал дипломат "Интерфаксу" в понедельник.

Как ранее сообщалось, вместе с гражданином РФ были задержаны 11 девушек, имеющих гражданство Украины.

По словам Губанова, россиянину будет оказана вся необходимая консульская поддержка в соответствии с законодательством РФ.

"Если говорить о перспективах, то, исходя из правоприменительной практики в Арабских Эмиратах, правонарушения, при которых существует какой-то сексуальный подтекст, расследуют более тщательно", - отметил вице-консул.

Он отметил, что дальнейшая судьба россиянина "будет зависеть от работы местных правоохранительных органов, суда и прокуратуры". "Что касается сроков, то мы рассуждаем исключительно умозрительно. Но если сочтут, что речь просто о нарушении общественной морали, то это может быть полгода заключения, и этим ограничится", - сказал Губанов. Однако срок может быть и больше, в случае, если суд решит квалифицировать действия россиянина как более тяжкое правонарушение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, ГРАЖДАНИН, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]