Фантастический боевик "Годзилла против Конга" заработал солидные $48,5 млн за первые пять дней после премьеры в Северной Америке, несмотря на ограничения заполняемости залов в большинстве кинотеатров в связи с пандемией коронавируса.
Фильм производства Warner Bros.и Legendary Entertainment, который вышел в прокат в прошлую среду, стал самым успешным дебютом со времени начала пандемии COVID-19, пишет The Wall Street Journal. Это свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса со стороны потребителей, желающих вернуться к просмотру картин на больших экранах.
Последний фильм франшизы "Вселенной монстров" - "Годзилла 2: Король монстров", выпущенный в 2019 году, собрал $47,8 млн в первые три дня проката.
Объем кассовых сборов в кинотеатрах сократился в условиях пандемии. Предыдущий рекорд по размеру сборов установил фильм "Чудо-женщина: 1984" производства Warner Bros., который заработал $16,7 млн за первый уик-энд проката в США и Канаде в декабре.
Продолжение "Чудо-женщины" с Галь Гадот в главной роли стало первым фильмом, который Warner Bros. выпустила одновременно в американских кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max. "Годзилла против Конга" также транслируется на HBO Max.
Warner Bros. в декабре сообщила, что в 2021 году будет выпускать все фильмы одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. Это решение вызвало критику некоторых представителей киноиндустрии. Режиссер фильма "Довод" Кристофер Нолан, в частности, заявил, что оно "не имеет никакого экономического смысла".
"Довод" в первый уик-энд проката в Северной Америке собрал менее $10 млн.
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