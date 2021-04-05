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Регион 05.04.2021 21:00

Треть жителей Грузии против досрочных парламентских выборов - опрос

Проведение внеочередных парламентских выборов не поддерживают 33% граждан Грузии, а за их назначение выступают 25%, свидетельствуют данные американского Международного республиканского института (IRI).

Пять оппозиционных партий, прошедшие в парламент в ходе выборов в октябре 2020 года, отказываются брать депутатские мандаты и требуют назначения нового голосования. По утверждению оппозиционеров, выборы были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Несколько раундов переговоров при посредничестве Евросоюза и США результата не принесли.

По данным опроса, в случае проведения в ближайшую неделю парламентских выборов за правящую партию "Грузинская мечта" проголосовали бы 35% избирателей, а за главную оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, - 18%.

Опрос в Грузии проводился со 2 по 26 февраля, в нем приняли участие 1500 респондентов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]