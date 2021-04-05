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СНГ 05.04.2021 22:40

Тихановской заблокировали счет в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ее банковский счет в Белоруссии заблокирован.

"Светлана Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Сотрудница банка назвала причину: "В рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям", - говорится в телеграм-канале Тихановской в понедельник.

В пресс-службе экс-кандидата уточнили, что единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет - Br223 (менее $85 - ИФ) в месяц.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко также заявил, что банк в Белоруссии заблокировал его расчетный счет.

Комитет государственной безопасности Беларуссии включил Тихановскую, Латушко, а также еще 15 граждан Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТИХАНОВСКАЯ, СЧЕТА, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]