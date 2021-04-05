Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9997 RUR   0.0223 GBR   2.3514 TRY   0.2073

Цена на нефть

02.04 $/bbl   WTI 61.45 - Brent 64.86 -

Погода в Баку

  ночь день

05.04.2021 22:00

Делегацию США на переговорах по СВПД в Вене возглавит спецпредставитель Роб Мэлли -Госдеп

Делегацию Вашингтона на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене будет возглавлять спецпредставитель по Ирану Роб Мэлли, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что спецпредставитель по Ирану Роб Мэлли будет возглавлять делегацию США в Вене, начало переговоров там запланировано на завтра", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он уточнил, что Мэлли назначен для "обсуждения вопросов, связанных с совместным возвращением к выполнению обязательств по СВПД".

2 апреля близкий к переговорам дипломатический источник заявил "Интерфаксу", что прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном на предстоящей встрече по иранской ядерной сделке не планируется, однако они могут потребоваться в будущем.

"Иранцы не готовы встречаться с американцами, они не видят в этом необходимости. Поэтому прямых контактов между ними не будет", - сказал он в пятницу "Интерфаксу".

Однако, по его словам, "дальнейшая проработка вопроса практического восстановления действия СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы) может показать, что на каком-то этапе такие прямые контакты были бы необходимы".

Источник подчеркнул, что США не будут официально участвовать во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке, однако американская делегация прибудет в Вену для проведения неофициальных встреч.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, СВПД, ДЕЛЕГАЦИЯ


Похожие новости


Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров - Белый дом США должны отменить санкции против Ирана, тогда Тегеран снова будет полностью соблюдать СВПД - Зариф Иранский спикер не ожидает улучшения отношений с США при Байдене США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана - Байден Тегеран рассчитывает, что санкции США против Ирана будут скоро отменены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]