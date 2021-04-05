Делегацию США на переговорах по СВПД в Вене возглавит спецпредставитель Роб Мэлли -Госдеп

Делегацию Вашингтона на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене будет возглавлять спецпредставитель по Ирану Роб Мэлли, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что спецпредставитель по Ирану Роб Мэлли будет возглавлять делегацию США в Вене, начало переговоров там запланировано на завтра", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он уточнил, что Мэлли назначен для "обсуждения вопросов, связанных с совместным возвращением к выполнению обязательств по СВПД".

2 апреля близкий к переговорам дипломатический источник заявил "Интерфаксу", что прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном на предстоящей встрече по иранской ядерной сделке не планируется, однако они могут потребоваться в будущем.

"Иранцы не готовы встречаться с американцами, они не видят в этом необходимости. Поэтому прямых контактов между ними не будет", - сказал он в пятницу "Интерфаксу".

Однако, по его словам, "дальнейшая проработка вопроса практического восстановления действия СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы) может показать, что на каком-то этапе такие прямые контакты были бы необходимы".

Источник подчеркнул, что США не будут официально участвовать во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке, однако американская делегация прибудет в Вену для проведения неофициальных встреч.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене.

Администрация президента Джо Байдена ранее заявила о готовности вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках.