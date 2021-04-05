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СНГ 05.04.2021 21:52

В госдепе США выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границ Украины

Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.

Вместе с тем он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.

"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией, моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать, мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.

Он отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года на Украине. "Контекст имеет значение", - подчеркнул Прайс.

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Тэги: США, ГОСДЕП, УКРАИНА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]