В госдепе США выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границ Украины

Вашингтон обратился к Москве за объяснениями в связи с передвижением российских войск у границ Украины, сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", - сказал Прайс.
Вместе с тем он отказался ответить на вопрос журналиста, не является ли передвижение российских войск у границ Украины попыткой запугивания Киева.
"В мою работу не входит говорить о том, что движет Россией, моя работа - говорить о том, что об этом думает администрация США. Позвольте мне ясно сказать, мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", - сказал Прайс.
Он отметил, что оценивать подобные перемещения нужно, помня о событиях 2014 года на Украине. "Контекст имеет значение", - подчеркнул Прайс.
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