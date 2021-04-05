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Дальнее зарубежье 05.04.2021 23:04

США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным - Пентагон

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью России в этом регионе, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о наращивании РФ военного присутствия в Арктике.

"Очевидно, мы очень внимательно отслеживаем (российскую активность - ИФ). Никто не хочет видеть, как Арктика становится милитаризованным регионом", - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть "уязвимой для расширяющегося соперничества".

Кирби добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами.

В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности РФ в регионе.

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Тэги: ПЕНТАГОН, РОССИЯ, АРКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]