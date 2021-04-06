Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут пути урегулирования ситуации на границе - Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс" заявил, что Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут взаимоприемлемые пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на границе.
"Мы внимательно следим за процессом нормализации обстановки на Линии фактического контроля, выполняющей роль индийско-китайской границы. Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля с.г. договоренности, направленные на урегулирование ситуации", - отметил Лавров.
Министр также подчеркнул, что Москва высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой.
"Уважаем желание Нью-Дели и Пекина действовать в этой сфере самостоятельно, в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства внешних сил. Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий", - отметил в интервью Лавров.
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157
Путин и Пашинян обсудят ход реализации трехстороннего заявления по Карабаху
Президент Алиев поручил рассмотреть необходимость строительства водохранилищ в Карабахе
SOCAR направит около $68 тыс. на закупку чугуна
ASA и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о сотрудничестве
Муниципалитеты Азербайджана 2020г сократили доходы на 3,9%, расходы – на 4,5%
Арестованы два бывших высокопоставленных сотрудника ликвидированного МНБ Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 131,7 млн, число жертв - 2,86 млн - университет Хопкинса
Прототип тест-системы для выявления птичьего гриппа уже разрабатывается в РФ - Попова
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам