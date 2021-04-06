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Дальнее зарубежье 06.04.2021 10:33

Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут пути урегулирования ситуации на границе - Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс" заявил, что Москва рассчитывает, что Индия и Китай найдут взаимоприемлемые пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на границе.

"Мы внимательно следим за процессом нормализации обстановки на Линии фактического контроля, выполняющей роль индийско-китайской границы. Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Индии и Китая 25 февраля с.г. договоренности, направленные на урегулирование ситуации", - отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что Москва высоко ценит проявляемый сторонами конструктивный настрой.

"Уважаем желание Нью-Дели и Пекина действовать в этой сфере самостоятельно, в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога, без вмешательства внешних сил. Рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые политико-дипломатические пути скорейшего преодоления имеющихся разногласий", - отметил в интервью Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, ИНДИЯ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]