Лавров: Москва рассчитывает, что Россия и Индия проведут в 2021г. встречу в верхах

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс" сообщил, что Москва рассчитывает на то, что эпидемиологическая обстановка позволит провести текущем году встречу лидеров России и Индии.
"Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах. Прорабатываются сроки очередных заседаний Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, Межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также Межпарламентской комиссии", - подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что "учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе наших безусловных приоритетов - активизация российско-индийской практической кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи".
"Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - подчеркнул Лавров.
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