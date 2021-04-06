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Дальнее зарубежье 06.04.2021 10:59

Лавров: Москва рассчитывает, что Россия и Индия проведут в 2021г. встречу в верхах

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс" сообщил, что Москва рассчитывает на то, что эпидемиологическая обстановка позволит провести текущем году встречу лидеров России и Индии.

"Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах. Прорабатываются сроки очередных заседаний Межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, Межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также Межпарламентской комиссии", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что "учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе наших безусловных приоритетов - активизация российско-индийской практической кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи".

"Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - подчеркнул Лавров.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИНДИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]