Премьер-министр Японии получил вторую дозу вакцины против COVID-19

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил вторую дозу вакцины против COVID-19 в преддверии своего визита в США, сообщает телеканал NHK.

Вторую дозу вакцины против коронавируса премьер-министру Японии поставили в государственном центре глобального здравоохранения и медицины в Токио. Здесь же 16 марта ему поставили первый укол с вакциной.

На этот раз процесс не освещался СМИ.

Как сообщил телеканалу помощник японского лидера, Есихидэ Суга не испытывал никаких проблем со здоровьем.

Саммит премьер-министра Японии с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне состоится 16 апреля.

Как сообщалось, Есихидэ Суга уже получил первую дозу вакцины Pfizer против COVID-19 в рамках подготовки к поездке.