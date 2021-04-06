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Дальнее зарубежье 06.04.2021 11:31

Премьер-министр Японии получил вторую дозу вакцины против COVID-19

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга получил вторую дозу вакцины против COVID-19 в преддверии своего визита в США, сообщает телеканал NHK.

Вторую дозу вакцины против коронавируса премьер-министру Японии поставили в государственном центре глобального здравоохранения и медицины в Токио. Здесь же 16 марта ему поставили первый укол с вакциной.

На этот раз процесс не освещался СМИ.

Как сообщил телеканалу помощник японского лидера, Есихидэ Суга не испытывал никаких проблем со здоровьем.

Саммит премьер-министра Японии с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне состоится 16 апреля.

Как сообщалось, Есихидэ Суга уже получил первую дозу вакцины Pfizer против COVID-19 в рамках подготовки к поездке.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]