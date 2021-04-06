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СНГ 06.04.2021 11:42

В Казахстане рассчитывают на выработку коллективного иммунитета к COVID-19 к сентябрю

Порядка 10 млн казахстанцев будут провакцинированы к сентябрю этого года, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации, и тогда ожидаем получения накопительного эффекта коллективного иммунитета", - сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

Ранее в Минздраве заявляли о планах провакцинировать 6 млн человек до конца года.

Население Казахстана превышает 18,8 млн человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]