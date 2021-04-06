В Казахстане рассчитывают на выработку коллективного иммунитета к COVID-19 к сентябрю

Порядка 10 млн казахстанцев будут провакцинированы к сентябрю этого года, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 млн человек, которые подлежат вакцинации, и тогда ожидаем получения накопительного эффекта коллективного иммунитета", - сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

Ранее в Минздраве заявляли о планах провакцинировать 6 млн человек до конца года.

Население Казахстана превышает 18,8 млн человек.