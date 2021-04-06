Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников

"Главкосмос" ведет переговоры с Турцией о запуске турецких спутников на российских ракетах, сообщил "Интерфаксу" глава компании Дмитрий Лоскутов.
"По коммерческим запускам турецких аппаратов ведутся переговоры", - сообщил Лоскутов, отвечая на вопрос о текущем взаимодействии компании с турецкими заказчиками.
Он не уточнил, о каких спутниках идет речь и когда может пройти запуск. Гендиректор "Главкосмоса" отметил, что в данный момент по линии госкорпорации "Роскосмос" ведутся переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве с турецкой стороной.
"Более серьезные проекты, такие как пилотируемые полеты или что-то еще, возможны только при подписании этого соглашения", - отметил он.
В 2014-2015 году запущенные с космодрома "Байконур" российские ракеты "Протон-М" вывели на орбиту турецкие телекоммуникационные спутники Turksat 4A и Turksat 4A.
2 апреля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что турецкая сторона возобновила переговоры об отправке своего космонавта на МКС на российском корабле "Союз".
"Идет разговор о проявлении желания принять участие. Кстати, первый разговор об этом был два года назад по время салона МАКС. Но два года было тихо и сейчас вроде снова проявился интерес к тому чтобы слетать на станцию", - сказал Крикалев.
По словам Крикалева, вопрос еще не до конца согласован, потому что в данный момент непонятно, удастся ли включить турецкого космонавта в программу полетов.
"Чем позже это делается, тем труднее это вставить в программу", - отметил он.
В 2019 году в ходе авиасалона МАКС глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями.
"Мы считаем, что отношения с Турцией в космической сфере крайне важны. У нас сейчас складывается сотрудничество в самых разных сферах, в том числе очень чувствительных: обороны, безопасности. Такие отношения должны развиваться и в сфере освоения космического пространства", - сказал глава госкорпорации.
Он также отметил, что Россия и Турция начали переговоры о подготовке турецкого космонавта для отправки на МКС. Такое предложение он сделал Эрдогану в ходе посещения авиасалона президентами России и Турции.
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