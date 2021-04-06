Акционеры Хазар-Лада в мае выберут председателя правления и обсудят выплату дивидендов

Акционеры ОАО «Хазар-Лада» на очередном общем собрании 20 мая обсудят итоги 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

«Акционеры на очередном общем собрании 20 мая рассмотрят годовой отчет, обсудят акт Ревизионной комиссии, выберут председателя правления», - отметили в обществе.

Также будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по итогам 2020 года и утвержден внешний аудитор.

ОАО "Хазар-Лада" зарегистрирована в ноябре 2004 года. Уставный капитал общества равен 445,8 тыс. манатов. Акционерами компании являются 151 физическое лицо.

Б.Рустамбеков