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Бизнес и законодательство 06.04.2021 10:34

Акционеры Хазар-Лада в мае выберут председателя правления и обсудят выплату дивидендов

Акционеры ОАО «Хазар-Лада» на очередном общем собрании 20 мая обсудят итоги 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

«Акционеры на очередном общем собрании 20 мая рассмотрят годовой отчет, обсудят акт Ревизионной комиссии, выберут председателя правления», - отметили в обществе.

Также будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов по итогам 2020 года и утвержден внешний аудитор.

ОАО "Хазар-Лада" зарегистрирована в ноябре 2004 года. Уставный капитал общества равен 445,8 тыс. манатов. Акционерами компании являются 151 физическое лицо.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АКЦИОНЕРЫ, СОБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]