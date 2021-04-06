MIDA направит около 790 тыс. манатов на закупку и установку водяных счетчиков в ЖК Говсан-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 790 тыс. манатов на закупку и установку водяных счетчиков в зданиях на территории второго комплекса соцжилья в поселке Говсан Сураханинского районе Баку (ЖК Говсан-2).

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт MIDA подписало с ООО «RF Inshaat».

Стоимость контракта – 788 тыс. 98,4 маната.

Комплекс соцжилья на площади 18,81 га строится на западе поселка Говсан.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

Н.Аббасова