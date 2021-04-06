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Инфраструктура и тендеры 06.04.2021 10:34

MIDA направит около 790 тыс. манатов на закупку и установку водяных счетчиков в ЖК Говсан-2

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 790 тыс. манатов на закупку и установку водяных счетчиков в зданиях на территории второго комплекса соцжилья в поселке Говсан Сураханинского районе Баку (ЖК Говсан-2).

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт MIDA подписало с ООО «RF Inshaat».

Стоимость контракта – 788 тыс. 98,4 маната.

Комплекс соцжилья на площади 18,81 га строится на западе поселка Говсан.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MIDA, СЧЕТЧИКИ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]