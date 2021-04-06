Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157 человек, сообщает во вторник газета Jakarta post со ссылкой на местные власти.

Из них 130 человек погибли на отдаленных индонезийских островах неподалеку от Восточного Тимора, и 27 - в Восточном Тиморе. Наводнения и оползни повредили тысячи домов, больницы и мосты. Более 10 тыс. человек бежали в убежища.

Спасатели продолжают искать еще 70 человек, разгребая горы мусора и обломков экскаваторами. Власти предполагают, что погодные аномалии могут повториться в ближайшие дни.

"Мы все еще можем столкнуться с экстремальной погодой в следующие два дня", - сказал представитель индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям Радитья Джати.

Наводнения и оползни в Индонезии и Восточном Тиморе вызваны ливнями, которые принес в Юго-Восточную Азию циклон Сероя. Сейчас циклон движется в сторону западного побережья Австралии.