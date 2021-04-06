Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157 человек, сообщает во вторник газета Jakarta post со ссылкой на местные власти.
Из них 130 человек погибли на отдаленных индонезийских островах неподалеку от Восточного Тимора, и 27 - в Восточном Тиморе. Наводнения и оползни повредили тысячи домов, больницы и мосты. Более 10 тыс. человек бежали в убежища.
Спасатели продолжают искать еще 70 человек, разгребая горы мусора и обломков экскаваторами. Власти предполагают, что погодные аномалии могут повториться в ближайшие дни.
"Мы все еще можем столкнуться с экстремальной погодой в следующие два дня", - сказал представитель индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям Радитья Джати.
Наводнения и оползни в Индонезии и Восточном Тиморе вызваны ливнями, которые принес в Юго-Восточную Азию циклон Сероя. Сейчас циклон движется в сторону западного побережья Австралии.
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