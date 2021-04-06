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Финансы 06.04.2021 10:56

Акционеры Unibank в мае обсудят итоги 2020г

Общее годовое собрание акционеров азербайджанского "Unibank" состоится 19 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Заседание пройдет в дистанционном формате.

Акционерам предстоит утвердить финотчетность банка по итогам 2020 года, подтвержденную внешним аудитором.

Кроме этого, акционеры обсудят вопросы, связанные с деятельностью банка.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]