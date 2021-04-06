Акционеры Unibank в мае обсудят итоги 2020г

Общее годовое собрание акционеров азербайджанского "Unibank" состоится 19 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Заседание пройдет в дистанционном формате.

Акционерам предстоит утвердить финотчетность банка по итогам 2020 года, подтвержденную внешним аудитором.

Кроме этого, акционеры обсудят вопросы, связанные с деятельностью банка.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Р.Ахмедов