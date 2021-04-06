Акционеры Unibank в мае обсудят итоги 2020г

Общее годовое собрание акционеров азербайджанского "Unibank" состоится 19 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Заседание пройдет в дистанционном формате.
Акционерам предстоит утвердить финотчетность банка по итогам 2020 года, подтвержденную внешним аудитором.
Кроме этого, акционеры обсудят вопросы, связанные с деятельностью банка.
ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.
Р.Ахмедов
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