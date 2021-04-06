Число заражений COVID-19 в мире превысило 131,7 млн, число жертв - 2,86 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 131 млн 716 тыс. 54, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 861 тыс. 100, выздоровели более 105 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 30 млн 785 тыс. 390 инфицированный COVID-19, зафиксировано 556 тыс. 613 летальных исходов, излечились более 23 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 13 млн 13 тыс. 601 заболевший, из них умерли 332 тыс. 752 человека, вылечились более 11 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 686 тыс. 49, число скончавшихся - 165 тыс. 547, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 368,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 712 человек, Бразилии - 1 тыс. 559 Индии - 119.