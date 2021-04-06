Акционеры AFB Bank в мае обсудят распределение чистой прибыли за 2020г

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «AFB Bank» состоится 1 мая, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Внеочередное общее собрание акционеров банка созвано на 1 мая. В повестке дня: утверждение заключения внешнего аудитора по финансовой отчетности за 2020 год, распределение чистой прибыли за 2020 год», - отметили в банке.

Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

Согласно финотчетности банка по нацстандартам, чистая прибыль AFB Bank за 2020 год составила 5 млн 388,89 тыс. манатов (спад на 13,7% по сравнению с показателем 2019 года – ИФ).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года. Акционерами банка являются три физических лица.

Р.Ахмедов