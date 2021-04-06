Арестованы два бывших высокопоставленных сотрудника ликвидированного МНБ Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об аресте двух бывших высокопоставленных сотрудников ликвидированного Министерства национальной безопасности (МНБ).
В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что ведомство продолжает расследование по ранее возбужденному уголовному делу о незаконных действиях должностных лиц упраздненного МНБ.
«В ходе следствия выявлено, что работавший на должности начальника главного следственного управления МНБ Мовлан Шихалиев и находящиеся в его подчинении лица, по 9 уголовным делам фальсифицировали доказательства, используя свое служебное положение, совершили ряд коррупционных преступлений. В частности они обвиняются в вымогательстве и получении взяток в крупных размерах, а в 4 случаях - в присвоении имущества в крупном размере и денежных средств отдельных граждан путем угроз», - подчеркивает Генпрокуратура.
В ходе расследования также выяснилось, что бывший начальник Управления военной контрразведки МНБ Низами Ширинов в трех случаях требовал взятки в крупных размерах за услуги по устройству в Академию МНБ, за покровительство на службе. Кроме этого в 3 случаях он подозревается в присвоении имущества в крупном размере и денежных средств отдельных граждан путем угроз.
Генпрокуратура сообщает, что согласно решению Бакинского военного суда обвиняемые Шихалиев и Ширинов по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство путем угроз при отягощающих обстоятельствах), 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взяток при отягощающих обстоятельствах), 341.2.1, 341.2.3 (использование и превышение служебными полномочиями при отягощающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Азербайджана взяты под стражу.
В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других виновных по данному уголовному делу.
Б.Рустамбеков
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