Муниципалитеты Азербайджана 2020г сократили доходы на 3,9%, расходы – на 4,5%

Суммарные доходы 1 606 муниципалитетов в Азербайджане за 2020 год составили 34 млн 970,6 тыс. манатов, расходы – 34 млн 383 тыс. манатов.

Таким образом, суммарный профицит муниципальных бюджетов в 2020 году составил 587,6 тыс. манатов.

По данным информированных источников агентства «Интерфакс-Азербайджан» в 2020 году поступления в бюджеты муниципалитетов по сравнению с 2019 годом сократились на 3,9%, тогда как расходы сократились на 4,5%.

Налоговые поступления в бюджеты муниципалитетов в 2020 году составили 14 млн 408,9 тыс. манатов (рост на 2,5%), неналоговые – 19 млн 653,9 тыс. манатов (спад на 8,1%), прочие – 907,8 тыс. манатов (спад на 2,7%).

Больше всего в 2020 году муниципалитеты получили от приватизации имущества, сдачи объектов в аренду – 12 млн 441,7 тыс. манатов (спад на 5%), по налогу на имущество от физических лиц – 7 млн 926 тыс. манатов (рост на 4,7%), по налогу на землю от физических лиц – 5 млн 511,7 тыс. манатов (рост на 4,1%).

В 2020 году муниципалитеты получили из госбюджета Азербайджана дотации и субсидии на сумму 5 млн 722,2 тыс. манатов (рост на 0,6%).

В структуре расходов в 2020 году больше всего было направлено на содержание органов местного самоуправления (муниципалитетов) – 22 млн 579,3 тыс. манатов (рост на 1,2%) или 65,7% всех расходов за отчетный год.

Кроме этого, 1 млн 627,4 тыс. манатов (рост на 16,5%) муниципалитетами было израсходовано на социальную защиту и социальное обеспечение, на оплату услуг ЖКХ – 5 млн 294 тыс. манатов (спад на 16,3%).

Суммарные доходы 53 муниципалитетов, действующих в Баку, составили 9 млн 69,9 тыс. манатов (спад на 7,9% по сравнению с 2019 годом), расходы – 9 млн 5,5 тыс. манатов (спад на 8,7%).

Согласно данным материалам, средние доходы одного муниципалитета в 2020 году составил 21,775 тыс. манатов, расходы – 21,409 тыс. манатов.

Р.Ахмедов