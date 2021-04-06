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06.04.2021 16:32

В Иордании запретили публикации о предполагаемом заговоре с участием принца

Генеральный прокурор столицы Иордании Аммана Хасан аль-Абдаллат во вторник запретил публиковать любую информацию о предполагаемом заговоре с участием бывшего наследного принца Хамзы ибн Хусейна, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Чтобы держать расследование секретных служб в отношении принца Хамзы и других в тайне, (решено - ИФ) запретить публикацию всего, что связанно с этим вопросом на этой стадии", - заявил Хасан аль-Абдаллат.

Он уточнил, что запрет относится ко всем средствам массовой информации и социальным сетям.

Иорданского принца власти обвиняют в сговоре с иностранными силами с целью дестабилизировать ситуацию в стране. Накануне он сообщил, что армейское командование приказало ему не контактировать со внешним миром и не покидать дворец. Но Хамза ибн Хусейн отметил, что повиноваться этому приказу не намерен.

Хамза ибн Хусейн был наследным принцем Иордании, но его лишили этого титула в 2004 году.

Почему власти решили предпринять меры против Хамзы ибн Хусейна именно сейчас, остается неясным, отмечают СМИ. По некоторым сообщениям, принц в последнее время неоднократно посещал племенные собрания, где критиковали короля.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]