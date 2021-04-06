S7 в июне запустит чартеры в Дублин

Авиакомпания S7 в июне запускает чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы в Дублин (Ирландия).
Полеты начнутся 8 июня и будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик.
Кроме того, в мае S7 планирует расширить полетную программу из Москвы в Германию, Италию, Грецию и Болгарию. Так, 3 мая будут запущены рейсы в Ганновер и Болонью, 4 мая - в Ираклион, 6 мая - в Кельн и Варну. Все они также будут выполняться раз в неделю и будут доступны категориям пассажиров, которым разрешен перелет при действующих "ковидных" ограничениях.
"Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте S7", - напоминает компания.
Сейчас европейская чартерная программа S7 включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари, Неаполь, Катания), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), Хорватию (Пула), на Кипр (Ларнака, Пафос).
S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.
Военные Азербайджана и Турции 8-9 апреля проведут совместные оперативно-тактические учения
Войска связи армий Азербайджана и Турции приступили к совместным учениям
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157
Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19
Париж потерял 15,5 млрд евро из-за снижения доходов от туризма
В Баку набирают добровольцев для участия в исследовании комбинации вакцин «Спутник V» и «AstraZeneca»
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Авария прототипа корабля Starship компании SpaceX произошла из-за взрыва двигателя при посадке - Маск
Французские министры не принимали участие в запрещенных во время пандемии вип-ужинах - глава МВД
Песков: Путин еще не завершил цикл вакцинации, говорить о наличии антител рано
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам