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Транспорт и связь 06.04.2021 16:46

S7 в июне запустит чартеры в Дублин

Авиакомпания S7 в июне запускает чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы в Дублин (Ирландия).

Полеты начнутся 8 июня и будут выполняться раз в неделю, сообщил перевозчик.

Кроме того, в мае S7 планирует расширить полетную программу из Москвы в Германию, Италию, Грецию и Болгарию. Так, 3 мая будут запущены рейсы в Ганновер и Болонью, 4 мая - в Ираклион, 6 мая - в Кельн и Варну. Все они также будут выполняться раз в неделю и будут доступны категориям пассажиров, которым разрешен перелет при действующих "ковидных" ограничениях.

"Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте S7", - напоминает компания.

Сейчас европейская чартерная программа S7 включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари, Неаполь, Катания), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), Хорватию (Пула), на Кипр (Ларнака, Пафос).

S7 - одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, S7, ЗАРУБЕЖЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]