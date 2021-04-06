Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0223 GBR   2.3631 TRY   0.2093

Цена на нефть

05.04 $/bbl   WTI 58.65 -2.80 Brent 62.15 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 06.04.2021 17:17

Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

Французская биотехнологическая компания Valneva завершила стартовый этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, которые показали безопасность и эффективность препарата, говорится в пресс-релизе.

"Valneva сегодня объявила о позитивных результатах клинических испытаний... своей инактивированной, адъювантной вакцины-кандидата VLA2001", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что вакцина "хорошо переносится и не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности".

При этом, согласно информации компании, более чем у 90% участников испытаний, проводившихся среди 153 взрослых людей возрастом от 18 до 55 лет, выработался "значительный уровень антител" к COVID-19.

Компания теперь планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную их фазу.

Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. СМИ, в частности, выражали сожаление, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ


Похожие новости


Джонсон готов производить французскую вакцину Valneva в Шотландии в случае успешного завершения испытаний Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить ему купить вакцину "Спутник V " Французская Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19 Вакцина от COVID-19 должна быть всеобщим достоянием - Елисейский дворец Во Франции испытают вакцину против ВИЧ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]