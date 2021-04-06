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СНГ 06.04.2021 19:05

Президент Казахстана сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник привился от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник-V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали во вторник на своей странице в социальной сети.

"Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности", - написал пресс-секретарь президента.

Глава государства также призвал всех граждан принять вакцину при первой возможности, рассказал Уали.

Ранее Токаев заявил, что намерен привиться отечественной вакциной.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]