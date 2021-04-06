СНБО Украины готовит решение о ключевых мероприятиях на пути страны в НАТО - вице-премьер Стефанишина

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО готовится в настоящее время, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мероприятий, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления наших внутренней работы в этом направлении", - сказала вице-премьер на онлайн-конференции во вторник.
По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.
"Ведь речь идет не только о вопросах, которые относятся к министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.
Военные Азербайджана и Турции 8-9 апреля проведут совместные оперативно-тактические учения
Войска связи армий Азербайджана и Турции приступили к совместным учениям
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе выросло до 157
Безработица в еврозоне в феврале осталась на уровне 8,3%, выше прогноза
МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021г до 3,8%, мирового - до 6%
Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19
Париж потерял 15,5 млрд евро из-за снижения доходов от туризма
В Баку набирают добровольцев для участия в исследовании комбинации вакцин «Спутник V» и «AstraZeneca»
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам