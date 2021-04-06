СНБО Украины готовит решение о ключевых мероприятиях на пути страны в НАТО - вице-премьер Стефанишина

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО готовится в настоящее время, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мероприятий, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления наших внутренней работы в этом направлении", - сказала вице-премьер на онлайн-конференции во вторник.

По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.

"Ведь речь идет не только о вопросах, которые относятся к министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.