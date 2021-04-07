Власти Белоруссии решили изучить период оккупации Польшей белорусских территорий в 20-30-е годы прошлого века

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по внешнеполитической тематике предложил детально исследовать вопрос об оккупации Польшей территорий Белоруссии, отметив, что работа в данном направлении начата.

"Лукашенко констатировал, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства", - сообщила во вторник пресс-служба президента.

"Многие поднимают польский вопрос: "Поляки, притеснение..." Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки", - заявил Лукашенко.

По его словам, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. "У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", - сказал Лукашенко.

Новое обострение белорусско-польских отношений наблюдается с февраля, когда консул генконсульства Польши в Бресте присутствовал на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Белорусский МИД вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому. Консулу генконсульства Польши в Бресте, а затем также руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию Белоруссии. Польша в ответ объявила персона нон грата трех белорусских дипломатов.

25 марта Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анжелики Бориc, а также представителей организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц).

В вину членам организации ставится проведение незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований (так называемых "проклятых солдат"), действовавших во время и после Великой Отечественной войны, реабилитация нацизма и оправдание геноцида белорусского народа.

"Проклятые солдаты" были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 40-х годах прошлого века. Их лидер Ромуальд Райс по кличке Бурый был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанному впоследствии актом геноцида.

Райс популярен среди польских радикалов, его оправдание польским Институтом национальной памяти послужило причиной дипломатического скандала между Белоруссией и Польшей. Минск требовал от Польши официальных объяснений, польского посла вызывали в МИД для дачи разъяснений по этому поводу. В МИД Белоруссии заявляли, что "преступников вроде "Бурого" оправдать невозможно.