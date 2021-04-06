Продажи автомобилей в Великобритании в марте выросли впервые с августа 2020г

Продажи новых легковых автомобилей в Великобритании в марте выросли на 11,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 283,964 тыс. новых машин по сравнению с 254,684 тыс. в марте 2020 года. Рост продаж зафиксирован впервые с августа прошлого года, несмотря на то, что шоурумы оставались закрытыми из-за пандемии COVID-19.

Спрос на автомобили со стороны розничных покупателей снизился в марте на 4,1%, в то время как продажи компаниям увеличились на 18,6%.

С начала текущего года в Великобритании было зарегистрировано 425,525 тыс. машин, что на 12% ниже показателя за аналогичный период 2020 года (483,557 тыс.). Это эквивалентно потере 1,8 млрд фунтов стерлингов ($2,49 млрд), отмечается в сообщении организации.

Продажи автомобилей с дизельным двигателем в марте сократились на 31,4% (до 30,73 тыс.), с бензиновым - на 10% (до 137,56 тыс.). При этом реализация электромобилей (без учета гибридных машин) подскочила на 88,2% и достигла 22 тыс.

Самыми популярными автомобилями в Великобритании в прошлом месяце были модели Vauxhall Corsa (7,93 тыс.), Ford Fiesta (7,41 тыс.) и Mercedes-Benz A-класса (7,01 тыс.).